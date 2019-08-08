Настоящая битва за урожай под Черниговкой. Задача на сегодня - убрать всю пшеницу. В поля фермеров гонит не только штормовое предупреждение, но полная боевая готовность техники и стопроцентная зрелость колосьев. Как комбайны из Европы и Америки буквально до последнего зёрнышка утюжат приморские гектары - наблюдала Ольга Катренко.

Что значит серьезная подготовка: «Черниговский продукт» выводит на поля сразу всю свою технику. 900 гектаров зерновых. Ячмень — уже в закромах, пшеницу убирают вторую неделю, с вынужденными остановками на просушку. Влажность накопилась и в континентальном приморском воздухе.

Ольга Катренко, корреспондент: «Звездные войны какие-то. Вот смотрите, расходятся сейчас — ростовский «Вектор» и американский «Джон Дир». А над нами всё это время кружат вертолёты. Русское поле в страду — настоящее поле военных действий».

Технологическая дуэль — только картинка. У них всё продумано. И каждый механизатор, как Владимир Порученков, знает, с чем он выходит в поле. Короли золотого гектара, за каким бы штурвалом они не сидели, до мельчайшего винтика знают железных своих коней.

Владимир Порученков, механизатор: «Чтобы всё крутилось, чтобы в натяжку всё, в смазку. Это самое. Масло проверяешь...»

Ольга Катренко, корреспондент: «Потому что день год кормит».

Владимир Порученков, механизатор: «Это само собой».

Алтайская-70, с экспериментальным наделом 75-ой. Десятилетиями в Черниговке опытным путём изучают свойства пшеницы. И точно знают, приморские сорта желаемого результата не дадут.

Владимир Хижинский, советник ООО «Черниговский продукт»: «Урожай, конечно, чуть выше, чем в том году. Это вне всякого сомнения. Но мы же еще ежегодно, потихоньку увеличиваем посевные площади: где-то залежи распахиваем».

Хижинские из тех, кому земли жаль, если она не работает. Из тех, кто ворчит, когда уборке мешает, и солидно - вакханалия на аварийном участке федеральной трассы Владивосток-Хабаровск, где строят мост.

Кирилл Хижинский, директор ООО «Черниговский продукт»: «Регулировщики - то есть движение, то их нет, светофоры то работают, то нет. Еще всё осложнено тем, что все едут в отпуска, на моря. Уборка у нас останавливается: машины стоят по 20 минут в пробках».

Зато когда прорываются к элеватору — картина маслом на пшеничных барханах.

Ольга Катренко, корреспондент: «Жара как в Абу-Даби, наверное, и такой же как у песка - цвет этой пшеницы. Финальный день сегодня. В Черниговке тоже получили штормовое предупреждение. На току - все люди, на полях - вся техника. Здесь заканчивают уборочную».

И золото-платиновые колосья 2019-го вот-вот останутся лишь на фотографиях и в этом репортаже. Соревнуясь, как под копирку, проходят финальные метры «Вектор» и «Джон Дир».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]