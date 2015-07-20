Изменения в законодательстве: снижаем кадастровую стоимость участка

В ближайшее время в законодательство могут быть внесены изменения, разрешающие садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) заказывать проведение комплексных кадастровых работ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Это нужно для того, чтобы снизить стоимость исправления ошибок в правоустанавливающих документах на землю и строения.

Как правило, встречаются технические и реестровые ошибки, - отметил председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук.

Технические ошибки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки) обычно допускают работники органа регистрации. Такие ошибки встречаются в ФИО садоводов, адресах, по которым расположена недвижимость. Их можно исправить, обратившись в Росреестр.

Все намного сложнее с реестровыми ошибками. Они могут содержаться в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Их допускают кадастровые инженеры. И если документы с реестровыми ошибками будут подаваться во время проведения различных сделок, то регистрирующие органы их просто завернут. Проще говоря, люди не смогут оформить свои землю, дом и другие строения в собственность.

- Наличие недостоверных сведений в ЕГРН создает риски возникновения судебных споров с соседями, а в некоторых случаях - приводит к невозможности продать, подарить или обменять недвижимость до исправления реестровой ошибки, поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Исправить ошибки сейчас можно только двумя способами: еще раз заказать у кадастрового инженера технический и межевой планы или отстаивать свои права в суде. "Исправление реестровых ошибок - сложный, долгий и дорогостоящий процесс. Только подготовка нового межевого плана обходится в среднем в 10-15 тысяч рублей с участка. Услуги адвоката по таким спорам стоят от 40 тысяч рублей, часто суды назначают экспертизы, а их стоимость, например, в Подмосковье составляет около 50 тысяч рублей. Таким образом, расходы граждан при обращении в суд могут доходить до 90 тысяч и более", - отмечает Олег Валенчук. "Оптимальным решением являются комплексные кадастровые работы: стоимость исправления ошибки снижается в 10 раз и более. Но сегодня заказать их можно только за счет бюджетных средств", - напоминает юрист Союза садоводов России Динара Хакимова. Поэтому Союз садоводов и инициировал внесение изменений в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости. Предлагается разрешить проводить комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств. То есть их смогут заказывать садоводческие товарищества. Но только при наличии собственного желания граждан.

Сегодня комплексные кадастровые работы, как добавляет Марина Семенова, проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Их заказчиком являются федеральные, местные или муниципальные власти.

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах органов госвласти или местного самоуправления, в течение 10 дней со дня заключения контракта на выполнение работ. Кроме того, о начале проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен объект, правообладателя должен известить непосредственный исполнитель - кадастровый инженер - по электронной или обычной почте, при наличии этих сведений в реестре недвижимости.

"После внесения в ЕГРН сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате проведения комплексных кадастровых работ, у правообладателей таких объектов имущества отпадает необходимость проводить кадастровые работы за свой счет", - отмечает Семенова.

Кроме того, по итогам комплексных кадастровых работ можно немного увеличить площадь используемой земли. Свободно "прирезать" можно до 10% площади соседнего участка (если он свободен и на него никто не претендует).

При желании забрать себе соседний "ничейный" участок придется выкупать его или брать в аренду через торги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]