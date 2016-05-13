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Nissan Teana налетел на леера во Владивостоке, водитель погиб

Nissan Teana налетел на леера во Владивостоке, водитель погиб

Фото: "Экипажи ДПС"

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Калинина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, 20-летний водитель автомашины "Ниссан Тиана", двигаясь со стороны Олега Кошевого в направлении улицы Некрасовской, не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте автоаварии до приезда скорой помощи.

В иномарке на момент автоаварии находились двое пассажиров. Один из них – 18-летний житель Владивостока – направлен на амбулаторное лечение с ушибом левой кисти. 20-летнему участнику аварии диагностированы ушибы, перелом рук и также назначено амбулаторное лечение.

В результате ДТП механические повреждения получил еще один автомобиль "Хонда Шатл", двигавшийся во встречном направлении. В иномарку отлетели осколки леерных ограждений.

Установлено, что с начала этого года водители транспортных средств привлекались к административной ответственности по ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более, чем 20 километров в час). На момент ДТП состояние опьянения у водителей не установлено.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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