Безопасный энергетик разработали приморские ученые

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета разработали богатый витаминами и минералами уникальный напиток на основе молочной сыворотки с добавлением пектина из морской травы и фруктового сока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Новым напитком можно утолить не только жажду и голод, а также восполнить силы организма после занятий спортом или болезни. В его состав входит морской пектин - зостерин, который получают из зостеры (морской травы). Зостерин - натуральный абсорбент, который выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и т.д.

Ученые предлагают выпускать продукт в трех вариантах: со вкусом абрикоса, персика или ананаса. Предполагается, что стоимость напитка при его массовом производстве будет невысока. Продукт имеет достаточно продолжительный срок годности: разлитый в герметичную асептическую упаковку, напиток сохранит свои полезные свойства более месяца. Дома он может храниться в обычном холодильнике.

Фактически он обладает теме же свойствами, что и популярные среди молодежи энергетические напитки, однако, напиток созданный во Владивостоке не просто безопесен, но и полезен для человека, поскольку лишен вредных химических соединений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]