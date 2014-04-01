Запрет снят: работа краболова идет в штатном режиме
С судна РС «Крымский» снят запрет пользования. Краболов вышел в море и осуществляет добычу водных биологических ресурсов в штатном режиме, сообщает "Вести: Приморье".
Решение о снятии запрета пользования РС «Крымский» было принято инспекцией по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов 6 декабря 2019 года. В настоящий момент судно осуществляет плановый промысел в приморской подзоне, имея на борту всю необходимую разрешительную документацию, сообщили в пресс-службе ведомства.
После спорной ситуации, возникшей в процессе вылова краба РС «Крымский», добыча ВБР была приостановлена. По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания «Примкраб» также выясняет обстоятельства случившегося.
Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано. Судно осуществляло промысел краба в районе, ограниченном для лова рыбы способом траления.
Напомним, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечен незаконный промысел водных биологических ресурсов в российских территориальных водах Японского моря. В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе. Ущерб оценили в сумму около 53 млн рублей. Судно было сопровождено в порт Находка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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