53 млн. ₽ не получат браконьеры благодаря пограничникам
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечен незаконный промысел водных биологических ресурсов в российских территориальных водах Японского моря, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе.
Предотвращенный ущерб оценивается в сумму около 53 млн рублей.
Судно сопровождено в порт Находка. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
19.04.2019 Приморские пограничники изъяли беспрецедентную партию живого мохнаторукого краба
-
03.04.2019 Приморские пограничники задержали иностранное браконьерское судно
-
23.02.2019 В Приморье пограничники задержали браконьеров из Кореи
-
05.02.2019 В Находку доставлено японское судно «Нишино Мару-68», занимавшееся незаконным промыслом в российских водах
-
08.10.2015 В Приморье возвращено в море более двух тысяч особей трепанга
-
20.06.2014 Приморские пограничники задержали браконьерскую шхуну
Добавить комментарий