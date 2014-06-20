53 млн. ₽ не получат браконьеры благодаря пограничникам





Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечен незаконный промысел водных биологических ресурсов в российских территориальных водах Японского моря, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе.

Предотвращенный ущерб оценивается в сумму около 53 млн рублей.

Судно сопровождено в порт Находка. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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