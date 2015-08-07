"Вести: Приморье": Интервью с Сергеем Белокопытовым, руководителем клуба аргентинского танго Nuestro
Сергей Белокопытов, руководитель клуба аргентинского танго Nuestro
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
11.12.2019 Международный день танго отмечают во Владивостоке
-
07.08.2015 Десятки владивостокцев станцевали аргентинское танго на Спортивной набережной
-
29.07.2019 Анонс 30 июля
-
12.08.2019 Анонс на 13 августа
-
26.08.2019 Анонс на 27 августа
-
19.08.2019 Анонс на 20 августа
Добавить комментарий