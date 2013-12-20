«Свидетели Иеговы» — главные фигуранты экстремистских преступлений в Приморье





И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Владимир Фомин встретился с руководителями правоохранительных органов Приморского края, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

На совещании, состоявшимся в прокуратуре Приморского края, были обсуждены вопросы состояния работы правоохранительных органов по противодействию преступлениям экстремисткой и террористической направленности, профилактике проявлений экстремизма и терроризма.

За истекший период 2019 года в следственном управлении зарегистрировано 14 сообщений о преступлениях экстремистской направленности. По результатам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 7 уголовных дел, в суд направлено 2 уголовных дела.

В настоящее время наиболее распространенными видами данных преступлений является организация и участие в деятельности запрещенного религиозного объединения «Свидетели Иеговы», которое решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. В ходе совещания были предложены конкретные меры, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений экстремисткой и террористической направленности с учетом оперативной обстановки в Приморском крае, а также подчеркнута необходимость постоянного взаимодействия правоохранительных органов по пресечению и выявлению указанной категории преступлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru