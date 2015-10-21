Новый вид мошенничества: Жительница Приморья лишилась 1,11 млн. рублей

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке обратилась местная жительница, о том, что с ее счетов и банковской карты злоумышленники сняли денежные средства. Причиненный ущерб составил 1 110 000 рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции предупреждают: появился очередной способ кражи денежных средств. Мошенники похищают деньги с банковских карт с помощью установки на телефон программы «TeamViewer Quick Support».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о том, что ими замечена подозрительная операция с вашей картой в другом регионе страны. Лжесотрудники банка отмечают, что ранее, все операции с вашей карты происходили только в Приморье, а сейчас прошел запрос списания из иного региона. Абонент обращается к вам по имени, во время диалога не запрашивает конфиденциальной информации. Может казаться, что звонки поступают с телефонов банка или вашего персонального менеджера. Собеседник сообщает о том, что несанкционированная операция заблокирована, опасности больше нет, чем вызывает большое доверие со стороны владельца карты, и человек теряет бдительность.

Затем для пресечения подобных операций в будущем «сотрудник банка» интересуется: пользуетесь ли вы телефоном для проведения банковских операций. Получив положительный ответ, уточняет, на какой платформе работает телефон – Android или iOS. Мошенник предлагает отключить неиспользуемую систему, чтобы избежать возможного взлома и списания денег. Для проведения операции «сотруднику банка» необходим доступ к телефону с помощью специальной программы «TeamViewer», которая дает возможность просматривать все сообщения и пароли на вашем мобильном телефоне. С помощью «TeamViewer» мошенник получает доступ к устройству и пользуется вашими личными данными, в том числе и банковскими картами.

В полиции подчеркнули, что компьютерная программа «TeamViewer Quick Support» предоставляет полный доступ к устройству, с возможностью просматривать все сообщения, пароли и другие конфиденциальные данные. Тeamviewer – это удаленное использование любого устройства, как персонального компьютера, так и телефона.

Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность. Следует помнить о том, что сотрудники банка никогда не будут предупреждать об операциях списания денежных средств в других регионах, а также предлагать установить какую-либо программу на ваш телефон. Если у вас возникают сомнения, прервите звонок и перезвоните в банк по номерам, указанным на его официальном сайте.

Следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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