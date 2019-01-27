Роспотребнадзор готов подать иск на «Окна Эталон» от имени пострадавших





Роспотребнадзор готов вступиться за клиентов, которые пострадали в процессе банкротства компании «Окна Эталон». Для этого нужно больше заявлений от заказчиков, — сообщают «Вести: Приморье».

В Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступают обращения потребителей о нарушении их прав обществом с ограниченной ответственностью «Окна Эталон» в части нарушения сроков оказания услуг по установке пластиковых конструкций.

«Напоминаем потребителям, что в соответствии с требованиями статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

— назначить исполнителю новый срок;

— поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

— потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

— отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги)», — сообщается на сайте Приморского управления Роспотребнадзора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

С образцом искового заявления о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) можно ознакомиться здесь.

В соответствии с изменениями, внесенными с 1 октября 2019 года в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Управление наделено полномочиями подачи исковых заявлений в защиту группы лиц при условии, если:

- имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;

- предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;

- в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства.

Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц по правилам, установленным настоящей главой, допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати лиц - членов группы лиц.

В случае поступления в Управление 20-ти и более обращений потребителей, права которых нарушены ООО «Окна Эталон», с заявлением о защите их прав в судебном порядке, Управление готово подготовить исковое заявление в защиту группы лиц в порядке главы 22.3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Напомним, ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что Во Владивостоке обманутые клиенты "Окна Эталон" пытаются вернуть деньги и о том, что Дело о мошенничестве в отношении компании "Окна эталон" возбуждено во Владивостоке

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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