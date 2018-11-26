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Наперекор «бывшей»: любящий отец добился встречи с сыном

Наперекор «бывшей»: любящий отец добился встречи с сыном

Фото: pixabay.com

В соответствии с решением суда, после расторжения брака супругов П., несовершеннолетний сын остался жить с матерью, а за отцом осталось право на участие в его воспитании посредством общения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по ПК.

Экс-супруга была против свиданий бывшего мужа и сына, поэтому лишила мужчину возможности встречаться с несовершеннолетним и под различными предлогами препятствовала их общению.

На основании этого судебный пристав-исполнитель ограничил женщину в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также  вынес постановлении о принудительном приводе гражданки П. в отдел.

Работник Службы разъяснил жительнице Приморья о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

Судебные приставы убедили мать не препятствовать общению ребенка с родным отцом. В результате их долгожданная встреча состоялась.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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