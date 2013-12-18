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На убившую таксу жительницу Приморья завели уголовное дело за нападение на полицейских

На убившую таксу жительницу Приморья завели уголовное дело за нападение на полицейских

Фото: yandex.net


Следственный комитет   возбудил уголовное дело в отношении жительницы Артема, скинувшей таксу с балкона пятого этажа, - сообщают "Вести: Приморье".

 Женщину обвиняют  по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 16 декабря 2019 года в дом по ул. Кирова в г. Артеме прибыли сотрудники полиции на вызов по сообщению о драке в квартире и падении собаки с балкона 5 этажа.

По указанному адресу находилась в состоянии алкогольного опьянения 43-летняя ранее судимая местная жительница, которая на требование проследовать в отдел полиции ногтями исцарапала лицо сотруднику полиции, а его напарнице нанесла удар ногой, пытаясь убежать.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых будет дана уголовно-правовая оценка действиям подозреваемой в отношении сотрудников полиции, а также возможному жестокому обращению с домашним животным.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что Жительница Приморья выкинула из окна 5 этажа таксу и напала на полицейского.

Позже в пресс-службе МВД уточнили, что собака погибла.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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