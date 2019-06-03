Дальнейшая жизнь «китовой тюрьмы»: что решат собственники
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что в крае больше не повторится "китовая тюрьма", а дальнейшую судьбу этого места решат собственники.
"Не знаю, что собственники будут в вольерах делать, но больше таких названий ("китовая тюрьма") не будет", - сказал Кожемяко сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Он отметил, что в бывшей "китовой тюрьме" стоит оборудование Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) и частное оборудование.
"По частному оборудованию тема закрыта. Что они с ним сделают? Наверное, уберут, потому что смысла оставлять его там нет. А может быть начнут заниматься аквакультурой - мне сложно сказать. У ТИНРО-центра в этих вольерах была передержка, нерп раненых выхаживали. Но сейчас эта история закончилась", - добавил Кожемяко.
Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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