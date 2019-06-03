Новости Общество

Сегодня, 10:20
 

Дальнейшая жизнь «китовой тюрьмы»: что решат собственники

Дальнейшая жизнь «китовой тюрьмы»: что решат собственники

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что в крае больше не повторится "китовая тюрьма", а дальнейшую судьбу этого места решат собственники.

"Не знаю, что собственники будут в вольерах делать, но больше таких названий ("китовая тюрьма") не будет", - сказал Кожемяко сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Он отметил, что в бывшей "китовой тюрьме" стоит оборудование Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) и частное оборудование.

"По частному оборудованию тема закрыта. Что они с ним сделают? Наверное, уберут, потому что смысла оставлять его там нет. А может быть начнут заниматься аквакультурой - мне сложно сказать. У ТИНРО-центра в этих вольерах была передержка, нерп раненых выхаживали. Но сейчас эта история закончилась", - добавил Кожемяко.

Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести