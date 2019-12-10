2020: что ждет Дальний Восток в новом году

Минвостокразвития опубликовал самые важные ожидания дальневосточников в будуще году, - сообщают "Вести: Приморье". С полной версией статьи можно ознакомиться в источнике.

Дом там, где ипотека.

Впервые в России принята «Дальневосточная ипотека». В конце 2019 года Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Теперь молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей «дальневосточных гектаров» - они могут построить на своей земле дом, получив кредит под 2%. При этом, для получателей гектара нет возрастных ограничений.

С 2020 года на базе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заработает проектный офис. В него войдут сотрудники министерства, представители АРЧК, кредитные организации, строительные фирмы, а также региональные власти. Основными задачами офиса станет: контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию роста цен на жильё. Первое заседание намечено на вторую половину января.

В два раза больше

Учителя, врачи и фельдшеры, которые поедут работать в небольшие населенные пункты будут получать «двойные подъёмные». С 1 января 2020 года размер единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский врач» и «Земский фельдшер», а также педагогическим работникам по программе «Земский учитель» будет увеличен в 2 раза размер. Теперь подъемные сельским фельдшерам, врачам и учителям составят два миллиона, а не один, как было до этого.

Мама, папа, я

В 2020 году продолжится выплаты по дальневосточному демографическому пакету поддержки семей с детьми, который заработал в 2019 году. Он включает в себя:

- единовременную выплату при рождении первого ребенка в 2-кратном размере прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте РФ;

- региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера федерального материнского (семейного) капитала;

- обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости, сложившейся в соответствующем субъекте РФ;

- снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми до 5 % годовых.

Взлетаем!

«Плоские тарифы» продлены на весь 2020 год. «Плоский тариф» - это программа «Аэрофлота», по которой билеты продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и даты покупки. Билет по «плоскому тарифу» в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Рейсы выполняет «Аэрофлот» и его дочерняя «Россия». Например, стоимость билета рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно – 26 тысяч 100 рублей). На рейсах «России» между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом стоимость билета составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно – 22 тысячи 950 рублей).

Дальневосточный шоппинг

Система tax free заработает в двух дальневосточных регионах – Приморском и Хабаровском краях. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства РФ. Тax free - это компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Пока tax free – пилотный проект. Его продлили на весь 2020 год и включили заодно дальневосточные регионы. Кроме этого теперь в проекте смогут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона. Разумеется, если она ведётся российскими юридическими лицами.

Плюс 18

В 2020 году Минвостокразвития России планирует разработать как минимум 18 федеральных законов. Среди них законы о расширении налоговых льгот, распространение режима свободного порта Владивосток на Благовещенск, создание медицинского кластера, о вольном приносе на территории Магаданской области, и другие.

В темно-синем лесу…

С 1 января 2020 года ставка вывозной таможенной пошлины на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород увеличится до 60 %.

А с 1 января 2021 года она вырастет до 80 %.

Это сделано для того, чтобы лес-кругляк не вывозился из страны, а перерабатывался на её территории. Так, благодаря увеличению пошлины в этом году (с 1 января 2019 года на 25 %) экспорт необработанной древесины с Дальнего Востока снизился на 28,4 %, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,4 %. Это данные Дальневосточного таможенного управления за 8 месяцев 2019 г.

… а дома – лучше!

С 2020 года в Приморском крае расширится список муниципалитетов, куда могут переехать соотечественники. Это Большой Камень и Партизанск. К слову, за три года в Приморье по Госпрограмме переселилось 16 300 соотечественников.

Чемпионат мира по ГО

Впервые за 40 лет Чемпионат мира по игре Го пройдёт не в Азиатской стране! Игроков из более чем 70-ти стран мира ждут в городе Владивосток. Чемпионат пройдет с 28 мая по 1 июня в 2020 году на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. Впервые в истории Чемпионата запланированы Всероссийский Го-конгресс и Всемирный фестиваль Го для всех желающих. Игра будет доступна не только участникам мирового Чемпионата, но и каждому гостю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]