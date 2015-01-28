Негативные изменения: власти могут приостановить индексацию пенсий
С 1 января страховые пенсии в России выросли более, чем на шесть процентов. И в среднем по стране ее размер составил 16,4 тысячи рублей. По прогнозу главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в 2022 году страховая пенсия в среднем может дойти до 18,3 тысячи рублей, сообщает «Вести: Приморье».
Российские власти могут приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако произойдет это лишь в случае кардинальных негативных изменений на нефтяном и валютном рынках. Такое мнение высказала финансовый аналитик, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020—2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», — отмечает «РГ».
«Но это, действительно, на данный момент фантастика», уточнила Наталья Мильчакова.
По словам Мильчаковой, пенсии всегда повышаются за счет двух источников: взносы работающих граждан в ПФР и трансферты из госбюджета. Ну а трансферты из бюджета зависят напрямую от наших экспортных доходов. Прежде всего, от экспорта нефти и газа, значит, и от цен на них. В принципе, есть потенциал роста и за счет вывода части экономики из серого сектора, в котором, по оценкам экспертов, сегодня находится около 3 процентов ВВП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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