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Александра Горячкина обыграла в 8-й партии матча за мировую шахматную корону китаянку Цзюй Вэньцзюнь

Александра Горячкина обыграла в 8-й партии матча за мировую шахматную корону китаянку Цзюй Вэньцзюнь

Фото: ТАСС

Победу россиянки Александры Горячкиной в восьмой партии матча за мировую шахматную корону над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь можно назвать великой. Такое мнение высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

После восьмой партии счет стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. Следующая партия пройдет 19 января.

"Это великая победа. Других слов подобрать трудно, - сказал Филатов. - Осталось продержаться чуть-чуть. Мы все верим и надеемся".

Первая часть матча проходила в Шанхае, вторая часть проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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