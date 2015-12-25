Наказание пришло: фортуна отвернулась от «Фортуны»
В Приморье по постановлениям транспортного прокурора предприятие и его руководитель привлечены к ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции в деятельности предприятия по переработке металлов – общества с ограниченной ответственностью «Фортуна».
Установлено, что в октябре 2018 года ООО «Фортуна» принят на работу бывший сотрудник линейного отдела МВД России на станции Уссурийск.
При этом работодатель в течение установленных законом 10 дней обязанность по уведомлению ЛО МВД России на ст. Уссурийск о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным служащим не исполнил.
В целях устранения выявленных нарушений Приморским транспортным прокурором генеральному директору ООО «Фортуна» внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования соответствующее уведомление направлено.
Кроме того, по постановлениям прокурора ООО «Фортуна» и его генеральный директор признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) и оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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