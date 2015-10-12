Меры по предупреждению распространения коронавируса принимаются на дальневосточной железной дороге
На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.
Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, проведена ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.
Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.01.2020 Двойной кордон организован в Приморье из-за эпидемии коронавируса
-
24.01.2020 В больницах Приморья введены ограничения для профилактики коронавируса
-
24.01.2020 В Приморье тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан
-
09.12.2019 Новый график движения поездов введен на Дальневосточной железной дороге
-
21.01.2016 В лечебных учреждениях Приморья введен масочный режим
-
12.10.2015 Глава РЖД Олег Белозеров представил нового начальника Дальневосточной железной дороги
Добавить комментарий