Меры по предупреждению распространения коронавируса принимаются на дальневосточной железной дороге

На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, проведена ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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