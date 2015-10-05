«Предположительно, выпал за борт»: боцман пропал с судна в бухте Тихой
С судна Ocean pride 1, который идет под флагом Панамы, при переходе на якорную стоянку в бухте Тихой пропал боцман. Поиски результатов пока не дали, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.
Сообщение поступило сегодня, 31 января от начальника Морского спасательно-координационного центра Владивосток, отмечает ТАСС
«30 января в 14:15 в Инспекцию государственного портового контроля морского порта Владивосток с теплохода Ocean pride 1 под флагом Панамы поступила информация, что при переходе судна от причала № 2 Владивостокского морского торгового порта до места якорной стоянки в бухте Тихая Уссурийского залива примерно в 12:15 с бака судна пропал боцман, гражданин Мьянмы, предположительно, выпал за борт», – сообщил Николай Пирожков.
Была организована спасательная операция с участием аварийно-спасательных сил и средств Приморского филиала морспасслужбы, в которой задействованы два спасательных судна и катер ГИМС. Все суда в этом районе получили радиооповещения о необходимости усилить наблюдение за водной поверхностью.
«На данный момент пропавший член экипажа Ocean pride 1 не найден, поиск продолжается, о происшествии оповещены правоохранительные органы», – добавил начальник Морского спасательно-координационного центра.