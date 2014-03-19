ЦУР создадут в Приморье

В Приморье продолжается работа по созданию Центра управления регионом (ЦУР). Речь идет о государственной информационной системе, которая помогает властям работать с обращениями жителей и оперативно решать вопросы в самых разных областях, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Так, в декабре в крае побывали разработчики информационной системы – представители Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий. Специалисты рассказали, что представляет собой инновационное программное обеспечение, как с ним можно работать, каковы его основные преимущества.

По итогам встречи в Приморье выбрали сразу три пилотных отрасли для внедрения ЦУР – это здравоохранение, транспорт и туризм. В дальнейшем опыт планируется распространить и на другие сферы экономики.

«По запросу разработчиков мы проанализировали количество и суть обращений граждан в каждой отрасли, выбрали самые проблемные. В частности, в здравоохранении люди чаще всего жаловались на отсутствие или недостачу льготных лекарств, сложности при записи к врачу. По итогам этой работы была создана “тепловая” карта края: красным, желтым и зеленым цветом обозначили разные территории, в зависимости от того, насколько довольны или недовольны их жители состоянием сфер транспорта, здравоохранения и туризма. В дальнейшем при помощи этой карты и возможностей ЦУР и будет строиться работа над повышением качества жизни в Приморье», – отметил заместитель председателя правительства – министр цифрового развития и связи края Сергей Максимчук.

Следующая встреча представителей правительства Приморского края с разработчиками ЦУР планируется в феврале 2020 года, уточнил министр.

«12-14 февраля в Парке науки и искусства “Сириус” состоится ежегодный Российский инвестиционный форум, во время которого мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве с Московским областным центром информационно-коммуникационных технологий», – подчеркнул Сергей Максимчук.

Напомним, решение о запуске ЦУР в Приморье было принято в октябре 2019 года во время встречи губернатора края Олега Кожемяко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]