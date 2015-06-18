Роспотребнадзор: Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Приморье нет

В Приморском крае нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. У всех пациентов, которые были обследованы на данное заболевание, – отрицательные результаты. Об этом на совещании у заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Приморья Виктора Фисенко сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская в понедельник, 3 февраля.

Она отметила, что в настоящее время у приморских вирусологов есть более 2 тысяч тест-систем на выявление коронавируса.

Она напомнила, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, в обязательном порядке обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

«За период мониторинга выявлено 27 таких заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – сообщила Татьяна Детковская.

Представитель Роспотребнадзора Приморья подчеркнула, что в крае отмечается традиционный для этого времени года подъем эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«А вот заболеваемость пневмониями в крае отмечается ниже на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказала она.

Татьяна Детковская напомнила, что федеральным управлением Роспотребнадзора подготовлена инфографика, которая в простой и доступной форме рассказывает, что необходимо делать, чтобы не допустить заболевания коронавирусом.

Так, людям следует поддерживать чистоту собственных рук и поверхностей вокруг себя. Во время чихания или кашля рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой и сразу утилизировать ее после использования. Следует часто мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство (которое лучше носить с собой, как и одноразовые салфетки).

Памятка рекомендует в местах большого скопления людей следует максимально сократить количество прикосновений к поверхностям.

Также рекомендуется не есть из упаковок и посуды доступных для общего пользования, избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, поддерживать в чистоте поверхности на работе, а также использовать однократно медицинскую маску.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]