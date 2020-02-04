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Сенатор испытала на себе современные технологии приморского «Кванториума». Видеорепортаж Виктории Сарада

Сенатор испытала на себе современные технологии приморского «Кванториума»

7000 детей сегодня воспитанники дворца детского творчества во Владивостоке. Из них 700 — ученики технопарка. В стенах «Кванториума» подростки могут попробовать себя далеко не в детских профессиях. А современные технологии привлекают даже взрослых. На днях почётным гостем технопарка стала сенатор Людмила Талабаева.

Переместиться в реальность, которую сам создал. Или же стать источником энергии. В стенах приморского «Кванториума» возможно всё. Уже в 12 здесь можно попробовать себя в роли инженера, программиста и даже физика.

Семь направлений по особой программе. Сначала вводный модуль, чтобы познакомиться. Дальше фундаментальное погружение с реальным итогом. Результат можно не только увидеть - потрогать.

Здесь интересно не только детям. Современные технологии по душе и сенатору Людмиле Талабаевой. Вспоминая своё отрочество, она восхищается прогрессом: подростки уже сейчас могут выбрать будущий путь и уверенным шагом последовать за наставником.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации ФС РФ: «Радует, что везде есть преподаватели. Преподаватели молодые. Люди, которые это знают. Знают, как учить детей, которые в этом разбираются, которым это нравится».

Технопарк во Владивостоке это уже четвертый «Кванториум» в федеральном округе. Попасть сюда может любой подросток. Набор - два раза в год. Занятия бесплатные. Базируется во дворце детского творчества. Лучшие педагоги региона здесь прививают молодежи и любовь к искусству.

Александр Ильяшенко, композитор, заслуженный деятель музыкального искусства Приморского края: «Накапливается опыт, и его хочется кому-то передать. Вырабатывается система, когда тебе необходимо научить определённым моментам. И плавание у них, и походы, и театр. Они вырастают разносторонними и прекрасными детьми».

Александр Моисеевич — заслуженный деятель музыкального искусства. В этом учебном году у него 30 учеников. И это только здесь. Плюс студенты краевого колледжа искусств. Одних успевает игре на фортепиано обучать, других вокалу. На днях композитору исполнилось 70. С юбилеем яркого пианиста поздравила и сенатор. В выходные коллеги присоединятся. Круглую дату отметят в лучших традициях людей искусства. Большим авторским концертом маэстро.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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