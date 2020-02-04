Сенатор испытала на себе современные технологии приморского «Кванториума»

7000 детей сегодня воспитанники дворца детского творчества во Владивостоке. Из них 700 — ученики технопарка. В стенах «Кванториума» подростки могут попробовать себя далеко не в детских профессиях. А современные технологии привлекают даже взрослых. На днях почётным гостем технопарка стала сенатор Людмила Талабаева.

Переместиться в реальность, которую сам создал. Или же стать источником энергии. В стенах приморского «Кванториума» возможно всё. Уже в 12 здесь можно попробовать себя в роли инженера, программиста и даже физика.

Семь направлений по особой программе. Сначала вводный модуль, чтобы познакомиться. Дальше фундаментальное погружение с реальным итогом. Результат можно не только увидеть - потрогать.

Здесь интересно не только детям. Современные технологии по душе и сенатору Людмиле Талабаевой. Вспоминая своё отрочество, она восхищается прогрессом: подростки уже сейчас могут выбрать будущий путь и уверенным шагом последовать за наставником.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации ФС РФ: «Радует, что везде есть преподаватели. Преподаватели молодые. Люди, которые это знают. Знают, как учить детей, которые в этом разбираются, которым это нравится».

Технопарк во Владивостоке это уже четвертый «Кванториум» в федеральном округе. Попасть сюда может любой подросток. Набор - два раза в год. Занятия бесплатные. Базируется во дворце детского творчества. Лучшие педагоги региона здесь прививают молодежи и любовь к искусству.

Александр Ильяшенко, композитор, заслуженный деятель музыкального искусства Приморского края: «Накапливается опыт, и его хочется кому-то передать. Вырабатывается система, когда тебе необходимо научить определённым моментам. И плавание у них, и походы, и театр. Они вырастают разносторонними и прекрасными детьми».

Александр Моисеевич — заслуженный деятель музыкального искусства. В этом учебном году у него 30 учеников. И это только здесь. Плюс студенты краевого колледжа искусств. Одних успевает игре на фортепиано обучать, других вокалу. На днях композитору исполнилось 70. С юбилеем яркого пианиста поздравила и сенатор. В выходные коллеги присоединятся. Круглую дату отметят в лучших традициях людей искусства. Большим авторским концертом маэстро.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]