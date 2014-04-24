





Жители Артема негативно восприняли информацию об открытии изоляционного пункта для приезжих из Китая в физкультурно-оздоровительном комплексе города. Свое недовольство они высказали в приморский Минздрав и добились переноса карантинного пункта. Об этом сообщает местный новостной паблик @artem.news.plus.

«Администрация Артемовского городского округа вынуждена была пересмотреть свое решение и изыскала возможность организовать изолятор в другом месте, в пригороде Артёма. В физкультурно-оздоровительном комплексе не будут помещать китайцев на карантин!», — обрадовали авторы канала своих подписчиков.

Также @artem.news.plus привел комментарий сотрудников приморского Минздрава @primzdrav25: «В связи с многочисленными просьбами жителей, администрация Артема приняла решение отказаться от идеи размещать ПВР в здании ФОКа. Для этих целей был выбран другой объект в пригороде Артема. Предполагается, что теперь жители города не будут испытывать неудобства».



Артемовцы добились переноса карантинного пункта из спорткомплекса в центре города

Жители Артема негативно восприняли информацию об открытии изоляционного пункта для приезжих из Китая в физкультурно-оздоровительном комплексе города. Свое недовольство они высказали в приморский Минздрав и добились переноса карантинного пункта. Об этом сообщает местный новостной паблик @artem.news.plus

«Администрация Артемовского городского округа вынуждена была пересмотреть свое решение и изыскала возможность организовать изолятор в другом месте, в пригороде Артёма. В физкультурно-оздоровительном комплексе не будут помещать китайцев на карантин!», — обрадовали авторы канала своих подписчиков.

Также @artem.news.plus привел комментарий сотрудников приморского Минздрава @primzdrav25: «В связи с многочисленными просьбами жителей, администрация Артема приняла решение отказаться от идеи размещать ПВР в здании ФОКа. Для этих целей был выбран другой объект в пригороде Артема. Предполагается, что теперь жители города не будут испытывать неудобства».

Об открытии пункта для приема граждан, подозреваемых в инфицировании коронавирусом «Вести: Приморье» рассказывали в материале Изоляционный пункт для китайцев открыли в центре города в Приморье





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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