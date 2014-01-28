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В Артеме ввели режим ЧС, двух граждан КНР поместили на карантин  

В Артеме ввели режим ЧС, двух граждан КНР поместили на карантин  

Источник фото: photogoroda.com

Глава АГО Александр Авдеев ввел режима ЧС на территории муниципалитета, — передают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы администрации Артема.

Также было решено  разворануть еще два изоляционных пункта в пригороде Артема для граждан Китайской Народной Республики, которые имеют вид на жительство в России и прилетают в край через аэропорт Владивосток.

Режим ЧС на территории округа введен ввиду того, что в Артем направлены два таких гражданина, прилетевшие во Владивосток через Южную Корею.  В аэропорту их встретили медики, на месте обследовали при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. Тест - пробы оказалась отрицательными. Приехавших граждан КНР помещают в изоляционный пункт в пригороде Артема, это отдельно стоящее административное здание. Принято решение в ранее развернутый на изоляционный пункт в ФОКе никого не направлять, поэтому спортивное учреждение продолжит свою работу в прежнем режиме.

В изоляционном пункте за жителями КНР в течение 14 дней будут наблюдать специалисты, организована охрана сотрудниками ОМВД, а также горячее питание.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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