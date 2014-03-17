ДТП с пятью авто спровоцировал смертельный сердечный приступ





Водитель Лексуса из-за сердечного приступа повредил несколько автомобилей. Все они ожидали очереди на заправку, — передают «Вести: Приморье».

В дежурную часть полка ДПС городской Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в районе автозаправочной станции на проспекте 100-летия Владивостока. В результате происшествия механические повреждения получили несколько автомобилей.

Установлено: водитель автомашины Лексус РХ, двигаясь со стороны Центральной площади, внезапно почувствовал недомогание, из-за чего потерял управление транспортным средством и совершил съезд на территорию автозаправочной станции, где столкнулся с автомобилями, ожидающими заправки.

Спустя несколько минут после ДТП водитель Лексуса скончался.

По предварительным данным, полученным от врачей скорой помощи, причиной смерти стало приступ, вызванный заболеванием сердечно-сосудистой системы.

В результате ДТП механические повреждения получили пять автомашин. За медицинской помощью обратилась одна из участниц автоаварии. Женщине диагностировано сотрясение головного мозга.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

Напомним, это уже второй случай на неделе, когда внезапное недомогание водителя провоцирует аварию. 3 февраля водитель микроавтобуса умер прямо за рулем, спровоцировав тройное ДТП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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