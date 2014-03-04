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В Дальнереченске взорвался баллон с газом, погиб человек

В Дальнереченске взорвался баллон с газом, погиб человек

Источник фото: zbp.ru

Один человек погиб в результате взрыва в строительном вагончике в городе Дальнереченске в Приморском крае, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на Рен ТВ.

По информации Рен ТВ, инцидент произошел на улице Шевчука. Мощному хлопку предшествовал пожар, площадь которого составила порядка 20 квадратных метров. По предварительным данным, в бытовке находился баллон с бытовым газом.

Известно, что погибший работал сторожем на территории данного объекта, который пока находится "в процессе оформления в городской администрации".

Причиной возгорания в строительном вагончике, предположительно, стала неисправность дровяной печи.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о взрыве бытового газа в Чугуевском районе. В результате 44-летний мужчина получил травму глаз и лица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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