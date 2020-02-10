Всего 3 шага: как переоформить дачу в жилой дом, рассказали в кадастровой палате

Для того, чтобы садовый дом был переоформлен в жилой, необходимо составить заявление и осуществить ряд других процедур, сообщают "Вести:Приморье".

В среднем 2-3 месяца может занять процедура перевода садовой недвижимости в жилую. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной кадастровой палате.

Шаг 1. Для признания садового домика жилым собственнику необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления или в многофункциональный центр (МФЦ) следующие документы: заявление о признании садового дома жилым, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если дача пока не в собственности, то правоустанавливающий документ на садовый дом. Необходимо также заключение по обследованию технического состояния садового дома, которое выдается специалистами-инженерами, а также нотариальное согласие третьих лиц (если дом обременен правами третьих лиц).

Шаг 2. Подождать решения уполномоченного органа местного самоуправления. По результатам рассмотрения заявления и других перечисленных документов уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о признании или об отказе в признании садового дома жилым.

Шаг 3. Если дом признают жилым, то местная администрация направит свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме.

Напомним, что садовый дом предназначен только для сезонного проживания в нем. А жилой может использоваться для жилья круглый год. К тому же в жилом доме можно прописаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]