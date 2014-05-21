«Добро пожаловать!»: главный художник Находки приглашает на юбилейную выставку (фото)





Персональная юбилейная выставка находкинского художника Александр Шалагина «Добро пожаловать!» открылась в Городской картинной галерее Находки, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Ничего не декларируя, не обещая и не объясняя, название всего лишь приглашает зрителей заглянуть в мир, построенный художником из своих впечатлений, чувств, мыслей. Также лаконичен в словах и сам автор: «В основном я делаю свои работы, когда душа просит. Поэтому, если кому-то что-то смог донести – буду рад».

«Для зрителей же оказаться в мире художника Александра Шалагина – не просто радость, а настоящее счастье. 89 произведений представлены на персональной выставке, и каждое – безупречно, наполнено добром, искренней симпатией ко всем героям картин, любовью к городу и морю», — говорится в сообщении.

«Эти работы проникнуты особой остротой жизни, которую художник хотел отобразить в творчестве, — отметила в своём поздравлении на открытии выставки руководитель аппарата администрации Находки Наталья Агрицкая. Она вручила юбиляру, председателю находкинского отделения Союза художников России Александру Шалагину Почётную грамоту от имени главы города Бориса Гладких за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие художественного творчества в Находке.

Директор Государственной Приморской картинной галереи Алёна Даценко подчеркнула, что ни одна краевая, зональная выставка не обходится без работ Александра Шалагина.

«И они не просто украшение. Присутствие на картах культурных событий края такого мощного художника – обязательно! – сказала она. – Здесь представлены работы в разных жанрах, техниках. Все они заставляют зрителей погружаться в них, разглядывать - настолько интересны эксперименты автора с холстом. Это настоящий мастер!»

Александру Шалагину почётные гости из Владивостока вручили оригинальный подарок – сувенирный плед с репродукцией картины приморского художника Кирилла Шебеко. В этот день от друзей, коллег и поклонников своего творчества юбиляр получил много цветов и добрых отзывов и искренней благодарности за своё искусство.

«Александр Васильевич, можно сказать, формирует нашу находкинскую идентичность, художественный бренд города, - считает Марина Нургалиева, директор Музейно-выставочного центра Находки, где работает автор. – У него есть узнаваемый авторский стиль, по которому видно, что это наш художник - сформировавшийся у моря, в Находке».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]