Константин Шестаков прокомментировал ситуацию на погранпереходах с Китаем

Правительство Приморского края обратилось к властям китайской провинции Хэйлунцзян с предложением увеличить пропускную способность погранпереходов на российско-китайской границе в Приморье. Об этом в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" сообщил зампред Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Ранее "Вести:Приморье" сообщили, что в связи с многочисленными случаями ввозного коронавируса на сопредельной территории Китая, власти провинции ограничили рпропуск российских автомобилей. Так, на погранпереходе Пограничный китайские пограничные власти установили ежедневную квоту в 15 большегрузных автомобилей, которые могут въехать в Китай со стороны Приморья. Это привело к гигантским пробкам на российской стороне.

Все подробности с места событий, а также о том, какие меры предпринимаются властями Приморья для того, чтобы решить проблему смотрите в материале Станислава Васильченко в программе "Вести:Приморье" в 21-05 на телеканале "Россия1.Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]