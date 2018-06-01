Женщину с четырьмя детьми спасли во время пожара в пятиэтажке в Приморье

Днём 16 апреля в 13.40 на пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Губрия.

Пожарные установили, что в квартире на четвёртом этаже горят постельные принадлежности.

Подъезд дома был сильно задымлён. Дым стал поступать на последний этаж. Дымом отрезало квартиру на пятом этаже, в которой находилась женщина с четырьмя детьми в возрасте: трёх, шести, восьми и одиннадцати лет. Все они были выведены при помощи спасустройства на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не понадобилась, - отметили в пресс-службе Управления МЧС России по Приморскому краю.

В 13.54 – пожар был локализован, в 14.28 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 10 кв. м. С огнём боролись 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Благодаря своевременному обращению в пожарную охрану и профессионализму огнеборцев были спасены пять человеческих жизней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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