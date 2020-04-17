По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в период с 24 марта по 6 апреля в регионы ДФО прибыли 21 011 человек из 70 стран. В основном жители регионов Дальнего Востока ехали из Таиланда, Китая, Вьетнама, Японии, Кореи и Монголии.

Причем большая часть дальневосточников, вернувшихся из стран, неблагополучных по COVID-19 - это приморцы.

Всего с 24 марта по 6 апреля в Приморье вернулись 8441 человек из 60 стран. Основная часть - 2300 человек - прибыли в край из КНР, 1631 - из Таиланда, 1072 - из Японии, 957 - из Вьетнама и 792 - из Кореи.

Всего на сегодняшний день в Приморском крае официально подтверждены 49 случаев заболевания COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]