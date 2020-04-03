Новости Общество Политика
Вчера, 21:56

Глава Приморья поблагодарил Путина за остановку транзита граждан Китая

Глава Приморья поблагодарил Путина за остановку транзита граждан Китая

Источник фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Глава Приморья Олег Кожемяко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за остановку транзита граждан КНР через территорию региона на фоне пандемии коронавируса.

"Спасибо, что остановили этот транзит. У нас на самоизоляции и на карантине находятся 366 граждан КНР, начинаем их тестировать, с генконсульством работаем, нашем МИДом то же самое", - сказал Кожемяко президенту в ходе рабочей встречи в онлайн-режиме.

Через Приморье рейсами из Москвы, а после – автобусами до границы с КНР китайцев вывозили на родину из России. У многих из них обнаружили коронавирус. Кожемяко просил власти РФ остановить поток граждан КНР через Приморье.

В Приморье подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Режим полной самоизоляции введен в регионе с 31 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме