Глава Приморья поблагодарил Путина за остановку транзита граждан Китая

Глава Приморья Олег Кожемяко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за остановку транзита граждан КНР через территорию региона на фоне пандемии коронавируса.

"Спасибо, что остановили этот транзит. У нас на самоизоляции и на карантине находятся 366 граждан КНР, начинаем их тестировать, с генконсульством работаем, нашем МИДом то же самое", - сказал Кожемяко президенту в ходе рабочей встречи в онлайн-режиме.

Через Приморье рейсами из Москвы, а после – автобусами до границы с КНР китайцев вывозили на родину из России. У многих из них обнаружили коронавирус. Кожемяко просил власти РФ остановить поток граждан КНР через Приморье.

В Приморье подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Режим полной самоизоляции введен в регионе с 31 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]