Контрабанда на миллионы: участник преступного сообщества полностью признал вину

В Приморье в суд направлено уголовное дело по обвинению участника преступного сообщества в контрабанде древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского

Собранные следствием доказательства вины в совершении преступления обвиняемый в контрабанде признал вину в полном объеме, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере), 3 эпизодами ч. 3 ст. 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой).

Напомним, по версии следствия, в период с 2016-2017 г. мужчина 1982 г.р. был вовлечен его знакомой - гражданкой КНР - в состав транснационального преступного сообщества, занимавшегося незаконным перемещением из России в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. В период с 2016-2018 г. преступным сообществом на территории Приморского края массово приобретены не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2 972 кубометров ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения древесины в торговом обороте Российской Федерации. На подконтрольных преступному сообществу складах древесина хранилась и перерабатывалась с целью дальнейшего сбыта в КНР. С целью получения разрешения на экспорт древесины (СИТЕС) преступным сообществом организовано изготовление поддельных документов, подтверждающих законность приобретения вышеуказанного объема лесоматериалов. Документы были представлены в таможенные органы.

Преступное сообщество составили два подразделения – русская и китайская подгруппы. В составе русской подгруппы обвиняемый выполнял ряд функций, в том числе, готовил и подавал таможенные декларации от имени ряда подконтрольных фирм, вносил в них недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, вел переговоры с поставщиками древесины, осуществлял фиктивное руководство одной из компаний с целью создания видимости ведения законного бизнеса. В период с 2017-2018 годы из России на территорию КНР перемещены 7 709 кубометров лесоматериалов, задекларированных данной компанией, оценочная стоимость которых составила свыше 137 млн. рублей, а также 14 924 кубометров лесоматериалов и дополнительно 574,7 кубометров дуба монгольского, задекларированных иными компаниями, оценочная стоимость которых составила свыше 320 млн. рублей.

Преступление, посягающее на экономические интересы России, выявлено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Обвиняемый под тяжестью собранных следствием доказательств вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для разрешения по существу. По уголовным делам в отношении иных участников преступного сообщества осуществляется предварительное следствие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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