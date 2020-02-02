Новости Общество
Сегодня, 16:17

Психолог объяснила, почему многие не желают носить медицинские маски во время пандемии

Психолог объяснила, почему многие не желают носить медицинские маски во время пандемии

Источник фото: pixabay.com

Нежелание некоторых людей носить медицинские маски во время пандемии может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова, сообщают «Вести:Приморье».

По ее словам, отрицание является одним из «самых распространенных стресс-копингов» в ответ на чувство тревоги, отмечают «Известия».

«Наиболее «удачливые» люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и всё это было массовым помешательством», — цитирует психолога «РИА Новости».

Специалист добавила, что такие люди, с одной стороны, не решают проблему с собственной тревогой и, с другой — могут осложнять эпидемиологическую обстановку.

Кроме того, еще одной причиной отрицания опасности, по словам Юсуповой, может быть недоверие к официальным источникам информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме