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Двойной темп: число заболевших COVID-19 в Приморье увеличилось на 45 человек

Двойной темп: число заболевших COVID-19 в Приморье увеличилось на 45 человек

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

По данным регионального оперативного штаба, в Приморье за минувшие сутки выявлено еще 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлыми сутками, когда было зафиксировано, 24 заболевших, темпы роста увеличились вдвое. Таким образом, всего с начала эпидемии официально подтверждено 347 случаев COVID-19 в крае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморья.

Как отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, иногородних пациентов в больницах края практически нет.

«Подавляющее большинство – жители Приморья. Статистика показывает, что если раньше случаи были больше завозные, то теперь превалируют семейные контакты», – отметили в ведомстве.

Подчеркнуто также, что продолжают выявлять контактных по групповым медицинским очагам в Находкинской службе скорой медпомощи и «тысячекоечной» больнице.

«Эпидрасследование продолжается. Выявляются новые контактные, они ставятся на учет и берутся под наблюдение на 14 дней», – подчеркнули в теруправлении.

В минздраве Приморья добавили, что в других медучреждениях, которые продолжают работу, на сегодняшний день очагов заболеваемости нет. Как стало известно ранее, имели место лишь единичные случаи, которые были оперативно выявлены и локализованы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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