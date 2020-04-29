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Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом

Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом

В целях усиления борьбы с эпидемией коронавируса в Приморском крае ужесточаются меры противодействия распространению инфекции.

Решением оперативного штаба с 30 апреля в Приморском крае вводятся четыре новых ограничения по режиму самоизоляции и карантину:

- Всеобщий масочный режим при посещении организаций торговли, оказывающих социально-бытовые услуги, пассажирского транспорта и иных общественных мест;

 - Обязательное соблюдение социальной дистанции в 1.5 метра;

 - Помещение на карантин всех лиц, прибывающих на территорию Приморского края на срок 14 дней;

 - Задействование систем видеонаблюдения, в том числе с функцией идентификации личности, нарушающих режим самоизоляции и карантин, в общественных места и на объектах транспорта.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Приморье выявлены 367 человек с диагнозом «коронавирус», 36 человек выздоровели, зафиксировано три летальных случая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Саныч от 29.04.2020 13:29
    А где в Приморье ИЗОЛЯЦИЯ!! На личных машинах запрет-покупай билет на автобус,самолет,вертолет,пароход и езжай куда хочешь можешь с вирусом--- можешь за вирусом!!!

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