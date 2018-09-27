Олег Кожемяко переманил в Приморье корсаковского мэра

Тимур Магинский уезжает с Сахалина и забирает с собой своих подчиненных — Дениса Браташа и Константина Сапрыкина. Они переезжают в Находку, это Приморский край. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА Sakh.com, Магинский приедет туда по приглашению своего бывшего шефа — Олега Кожемяко. В Корсаковском городском округе будет новый мэр.

Магинский покинет остров после майских праздников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]