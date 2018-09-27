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Олег Кожемяко переманил в Приморье корсаковского мэра
Тимур Магинский уезжает с Сахалина и забирает с собой своих подчиненных — Дениса Браташа и Константина Сапрыкина. Они переезжают в Находку, это Приморский край. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА Sakh.com, Магинский приедет туда по приглашению своего бывшего шефа — Олега Кожемяко. В Корсаковском городском округе будет новый мэр.
Магинский покинет остров после майских праздников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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