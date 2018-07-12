«Качков по-легкому» станет меньше: силовики накрыли криминальный бизнес

В Уссурийске перед судом предстанет местная жительница за распространение запрещенного средства для наращивания мышечной массы, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийский прокурор утвердил заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется по статье за ввоз на территорию РФ в целях сбыта и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, преступление совершено в период с июня 2017 г. по март 2018 г.

Фигурантка вступила в сговор с иностранным гражданином (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), с помощью которого приобретала предназначенные для наращивания мышечной массы лекарственные средства (Bremelanotide, Somatropin 191АА, ZPtropin 101U), незарегистрированные на территории РФ.

Согласно разработанному плану препараты передавались с территории КНР в Россию через водителей, неосведомленных о преступных действиях злоумышленников. Затем женщина отправляла покупателям лекарственные средства почтой.

Всего в указанный период фигурантка осуществила ввоз и сбыт препаратов на общую сумму более 6 млн рублей.

Преступная деятельность гражданки пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, отметили в пресс-службе ведомства. В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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