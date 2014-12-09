Корейские рыболовы пытались таранить российское грузовое судно в Японском море
Корейские рыболовы на деревянной лодке с мотором пошли на таран российского грузового судна. Один из мореходов снял происшествие на видео. Название российского судна не сообщается.
По данным vesti.ru, инцидент произошел в начале мая в водах Японского моря. По словам очевидцев, корейские рыболовы, чтобы защитить свои сети от крупных кораблей, нередко идут на отчаянные меры, бросаясь на своих лодках под суда и пытаясь изменить таким образом их курс.
Обычно во время подобных маневров у одной из сторон не выдерживают нервы, и до столкновений не доходит, однако в этот раз корейская лодка врезалась в борт российского судна.
В результате столкновения грузовой корабль, имеющий прочный металлический корпус, повреждений не получил, а лодка с кричащими рыболовами шустро отплыла в сторону.
Официальная информация об инциденте не поступала.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что осенью 2019 года корейские браконьеры напали на приморских пограничников. В результате "погрануправление ФСБ задержало в общей сложности 262 корейских браконьеров (видео)".
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