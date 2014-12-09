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Корейские рыболовы пытались таранить российское грузовое судно в Японском море

Корейские рыболовы пытались таранить российское грузовое судно в Японском море

Корейские рыболовы на деревянной лодке с мотором пошли на таран российского грузового судна. Один из мореходов снял происшествие на видео. Название российского судна не сообщается.

 

По данным vesti.ru, инцидент произошел в начале мая в водах Японского моря. По словам очевидцев, корейские рыболовы, чтобы защитить свои сети от крупных кораблей, нередко идут на отчаянные меры, бросаясь на своих лодках под суда и пытаясь изменить таким образом их курс.

Обычно во время подобных маневров у одной из сторон не выдерживают нервы, и до столкновений не доходит, однако в этот раз корейская лодка врезалась в борт российского судна.

В результате столкновения грузовой корабль, имеющий прочный металлический корпус, повреждений не получил, а лодка с кричащими рыболовами шустро отплыла в сторону.

Официальная информация об инциденте не поступала.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что осенью 2019 года  корейские браконьеры напали на приморских пограничников. В результате "погрануправление ФСБ  задержало в общей сложности 262 корейских браконьеров (видео)".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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