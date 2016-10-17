Правительство Приморья дало разъяснения по дополнительным мерам поддержки населения

Меры поддержки, озвученные Президентом РФ на совещании 11 мая, усилили и дополнили принятые ранее Правительством РФ меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет

Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей, - сообщает пресс-служба правительства Приморья. На каждого ребенка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки.

Выплата на детей до 3 лет

С апреля по июнь по 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети. Получить выплату можно через сайты pfrf.ru и gosuslugi.ru.

Выплата на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

Причем с 1 июня такие семьи получат выплату разово за все предыдущие месяцы. В Приморском крае размер ежемесячного пособия в 2020 году составит 7 221 рубль. Соответственно, фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Также с апреля по июнь по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка полагается семьям, где один или оба родителя потеряли работу.

В два раза увеличен размер пособия на ребенка.

За получением выплат следует обращаться в органы соцзащиты, МФЦ или оформить ее через сайт gosuslugi.ru.

Продление пособий на детей

Гражданам не нужно подавать заявления и документы для продления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. При достижении ребенком возраста 1 года или 2 лет в указанный период ежемесячные выплаты будут продлены автоматически. Эта мера будет действовать до 1 октября.

БЕЗРАБОТНЫМ

Дистанционная постановка на биржу труда

До 31 декабря граждане могут подать заявление для постановки на учет в качестве безработных и оформления пособия по безработице онлайн через портал «Работа в России».

Увеличение пособия по безработице

До 31 декабря увеличен максимальный размер пособия по безработице до размера прожиточного минимума – 12 130 рублей.

Потерявшим работу после 1 марта 2020 года

Гражданам, уволенным после 1 марта и признанным безработными, пособие по безработице вне зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте работы устанавливается в максимальном размере – 12 130 рублей. Мера поддержки действует в автоматическом режиме до июня.

Повышение доступности соцподдержки

До конца года при оценке финансового положения граждан, обратившихся за соцподдержкой, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, если на момент обращения человек признан безработным.

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

БОЛЬНИЧНЫЕ

Больничные не ниже МРОТ

С 1 апреля по 31 декабря установлен особый порядок исчисления больничных. Их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (в среднем от в 12 130 рублей в месяц), если при обычном расчете его размер меньше МРОТ.

Больничный для вернувшихся из-за границы

С 20 марта по 1 июля оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно на сайте Фонда соцстрахования.

Больничный можно оформить как на себя, так и на совместно проживающих граждан. Оплачивается он двумя частями: за первые семь дней – в течение одного рабочего дня с даты получения от работодателя сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, но не позднее окончания пятого рабочего дня больничного; за оставшееся время – в течение одного рабочего дня с даты закрытия больничного.

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ

Продление инвалидности

Продление инвалидности в период до 1 октября 2020 года будет производиться автоматически, без личного присутствия гражданина.

Дистанционная экспертиза по инвалидности

До 1 октября будет действовать временный порядок признания лица инвалидом, который позволяет проводить освидетельствование граждан без их личного участия. Для решения данного вопроса следует обратиться в медучреждение по месту наблюдения.

Экспертиза утраты профтрудоспособности

Продление ранее установленной степени УПТ в период до 1 октября 2020 года будет производиться автоматически, без личного присутствия гражданина.

МЕДРАБОТНИКАМ

Доплата медработникам

До июня медики, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом, получают специальные выплаты: врачи – 80 тысяч рублей в месяц, медсестры – 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал – 25 тысяч рублей в месяц.

На стимулирующие выплаты медработникам выделено более 55 миллиардов рублей.

Дополнительно Правительство выделило 3,1 миллиарда рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами Президента на выплаты врачам ведомственных медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом.

БИЗНЕСУ

Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям

Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – 0,5 суммы.

Напомним, ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Отмена налоговых выплат и страховых взносов

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 миллиона предприятий.

ТУРПУТЕВКИ

Возврат по оплаченным турпутевкам

Граждане, планировавшие путешествие в период с начала действия ограничительных мер до 1 июня 2020 года, смогут вернуть деньги за несовершенную поездку.

В случае отказа от поездки в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья турист имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок, либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия.

За аннулированные туры за рубеж гражданам вернут деньги из фондов персональной ответственности туроператоров. Подробнее о механизмах возврата можно узнать на сайтах туроператоров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]