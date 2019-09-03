В Находке приступили к монтажу первого крытого навеса для перевалки угля

«Терминал Астафьева» перешёл на главный этап мер по пылеподавлению. Монтаж крытого навеса в порту - это следующий шаг по переходу на защищенную перевалку угля. Проектировщики учли суровые приморские погодные условия с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую и дождевую нагрузку.

Две недели работы – четыре готовых фундамента под опоры будущего навеса в порту «Терминал Астафьева». В конце года металлическая крыша накроет зону выгрузки из железнодорожных вагонов. А пока так называемый нулевой цикл – бурение, выемка грунта, бетонирование свай и ростверков – идет без перерывов.

Виктор Панов, заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева»: "На данном этапе мы подготавливаем бетонное основание для металлоконструкций над железнодорожным фронтом. Готово четыре основания, отставания нет, работы идут в графике. Окончание работ планируется на конец 2020 года".

Особенность этой стройки – работы приходится вести прямо во время производственного процесса предприятия. Но приморским специалистам, имеющим опыт строительства на крупных объектах края, такая стеснённость не мешает. На данном этапе им предстоит пробурить около километра скважин.

Евгений Моноков, начальник проекта ООО «Т-Строй»: "Работы по устройству буронабивных свай, устройству ростверков. Проектные работы произведены хорошо, в соответствии с проектными сроками, пока всё идет хорошо, удачно".

12 железобетонных опор навеса возведут строители. Каждая высотой с трёхэтажный дом и площадью девять квадратных метров. По прочности они будут соответствовать опорам железнодорожного моста. В завершении строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров. Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]