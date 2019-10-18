Успеть купить "Торопыжку": плодово-ягодная ярмарка «Сады Сибири» завершает свою работу

Ярмарка «Сады Сибири» завершает своё турне по городам Приморья. До конца мая садоводы могут приобрести продукцию омских селекцинеров во Владивостоке, Спасске-Дальнем и Партизанске.

Яблоня является одной из основных фруктовых культур, без которой не обходится ни один приусадебный и дачный участок. Омичи советуют при посадке яблоневого сада использовать сразу несколько сортов.

Есть такая яблоня «Торопыжка». Это новый, раннелетний, скороплодный сорт. Она станет настоящим украшением вашего сада. Вкус плодов высокий, кисло-сладкий, мякоть сочная. Для Приморья, где лето короткое и довольно прохладное, «Торопыжка» быстро вырастит и даст урожай за малый период времени.

Сад — это не только место для сбора урожая, а также и украшение дачного участка. Добавит колорит и слива - одна из самых популярных косточковых культур во многих странах мира.

Максим Довгаль, житель г. Владивостока: "Я уже не первый раз обращаюсь к специалистам «Садов Сибири». В прошлый раз я приобрёл у них сливу «Хопты», она у меня успешно прижилась. В этот раз они посоветовали мне приобрести «Чемальскую чёрную». Я надеюсь, что этот эксперимент также будет удачным, и мой сад также будет расти".

Ознакомиться с ассортиментом «закаленных» саженцев и приобрести их приглашает ярмарка «Сады Сибири» во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до конца мая. В Спасске-Дальнем, городской рынок, вход с большой парковки до 27-го. А с 29-го по 31 мая омские селекционеры ждут жителей Партизанска на центральном рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]