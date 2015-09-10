Комиссии за оплату медицинских услуг ограничат
Банк России с 1 июня ограничивает эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг, сообщают «Вести:Приморье». До 30 сентября ее максимальное значение не должно превышать 1%. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня, рассчитывают в ЦБ.
Ранее Банк России ограничил до 30 сентября эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, отмечает «РГ».
Эквайринговые комиссии платятся торгово-сервисными предприятиями за возможность приема банковских карт. Доход распределяется между платежной системой, банком-эмитентом карты и банком, обслуживающим платежную инфраструктуру.
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