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Комиссии за оплату медицинских услуг ограничат

Комиссии за оплату медицинских услуг ограничат

Источник фото: pixabay.com

Банк России с 1 июня ограничивает эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг, сообщают «Вести:Приморье». До 30 сентября ее максимальное значение не должно превышать 1%. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня, рассчитывают в ЦБ.

Ранее Банк России ограничил до 30 сентября эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, отмечает «РГ».

Эквайринговые комиссии платятся торгово-сервисными предприятиями за возможность приема банковских карт. Доход распределяется между платежной системой, банком-эмитентом карты и банком, обслуживающим платежную инфраструктуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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