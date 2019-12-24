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В Международном аэропорту Владивосток установлены новые правила для прибывающих пассажиров

В Международном аэропорту Владивосток установлены новые правила для прибывающих пассажиров

Гражданам из Москвы и Новосибирска необходимо будет предоставить справку специалистам Роспотребнадзора о результатах лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Международного аэропорта Владивосток".

По решению оперативного штаба Приморья, с 1 июня 2020 года в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Международном аэропорту Владивосток вводятся дополнительные меры.

Прибывающим в Приморский край авиапассажирам из Москвы и Новосибирска рекомендовано иметь при себе справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Лабораторное обследование необходимо проводить не более чем за два дня до убытия.

В случае отсутствия справки авиапассажиры подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению. Постоянно проживающие на территории края граждане, либо имеющие подтвержденные условия для самоизоляции - в домашних условиях в течение 14 дней.

Отметим, пассажиры, проживающие на территориях других субъектов Российской Федерации и не имеющие подтвержденных условий для организации самоизоляции на территории Приморского края, будут размещены в обсерваторах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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