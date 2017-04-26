Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса
Прибывающих в Приморье из разных регионов страны и других государств граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией.
«С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок», – заявил губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании 29 мая.
Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции, - отметили в правительстве края.
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