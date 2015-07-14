"Вот это душ": дождь идет уже в подъездах домов и квартирах владивостокцев
Потоки воды обрушились на жителей дома по улице Вторая Промышленная,6 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".
По словам жильцов дома, вода льется в подъездах и квартирах.
"Вот это душ😮 такое ощущение, что крыши вообще нет!", "Искренне жаль жильцов... ", "Вы даже не представляете как у нас в подъезде льёт", "У меня бабули в бараке такого никогда не было", - комментируют видео в соцсети.
Аналогичная ситуация в доме по улице Новожилова, 27.
Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке уже выпала месячная норма осадков, и по прогнозам синоптиков прекращения дождя в ближайшее время не предвидится.
В городе уже затопило ряд улиц. Местами сошли грязевые сели. Ограничен проезд по улицам Светланской и Пограничной.
Непогода вызвала аварии на электросетях, из-за которых более сотни домов остались без света и воды.
Видео - dps.control
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