Первый серийный супертраулер спустили на воду для Русской Рыбопромышленной Компании

Рыболовный супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании спустили на воду на Адмиралтейских верфях. Сколько еще таких судов заложат на стапелях в Санкт-Петербурге и что изменится в рыбной отрасли с появлением таких морских гигантов?

Более ста метров в длину, возмещением 14 тонн — это судно нового поколения. Супертраулер «Механик Маслак» назвали в честь заслуженного ветерана Русской Рыбопромышленной Компании. Ежедневно на борту могут выпускать 250 тонн замороженной продукции. 7 линий переработки, за минуту разделывают 2 тысячи рыбных филе. Производство безотходное — на борту будет стоять огромная мучная фабрика. Рыбопромыслового флота такого уровня страна еще не видела.

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству:

"Нам, в первую очередь, радостно, что новый флот, который будет работать как на Дальнем Востоке, так и в Северной бассейне, строится на отечественных верфях. Было достаточно много скептиков, которые говорили, что у нас нет компетенций и не сможем построить и обновить рыбопромысловый флот. Но мы видим, что суда спускаются на воду".

Перед спуском — морские традиции. Молитва священника, бутылка шампанского о борт, перерезание металлической балки, которая соединяет гигантский морозильный траулер с берегом.

Это судно — второе в серии. Головное спустили на воду в марте. Всего Русская Рыбопромышленная Компания инвестировала более 65 миллиардов рублей на строительство 10 траулеров по новому проекту. Все работы ведутся исключительно на российских верфях.

Глеб Франк, председатель совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»:

"Воплощение многолетней мечты рыбаков о новом флоте. Уверен, что вместе мы создадим лучший промысловый флот не только в истории российского судостроения, но и мирового".

Виктор Литвиненко, генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: "Это большой прорыв, я считаю. Как и для рыбодобывающей отрасли, поскольку флот очень сильно нуждается в обновлении. Также это немаловажный фактор прорыва судостроения. Поскольку таких проектов в России давно не было. И это бесценный опыт, который будет применяться и развивать как рыбную отрасль, так и судостроение в целом".

Первый рейс намечен на 2021 год. Работать уникальный траулер будет на промысле в Охотском и Беринговых морях. Экипаж — 140 человек. Сейчас для них на борту создают комфортные бытовые условия - обустраивают каюты и даже спортзал. А также устанавливают современное оборудование для переработки сырья. Предполагается, что ежегодно судно будет вылавливать более 60 тысяч тонн рыбы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]