В Приморье из-за сильного дождя подмыты дороги, мосты, вода уже заходит в дома

Чрезвычайная обстановка из-за проливных дождей сложилась в Кавалерово, - сообщает "Вести: Приморье" на Телеграм-канал "Виртуальная Находка".

Местные жители сообщают о подтопленных дорогах, мостах. По их словам, вода уже заходит в дома.

Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Приморья, переливы зафиксированы на дорогах ряда районов. На некоторых участках с пребывающей водой уже удалось справиться.

В настоящее время ограничен проезд на 230-м и 700-м километрах автодороги Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлиное и на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, а также на 2-3 километрах автодороги Лукьяновка–Новополтавка Красноармейского района. Также переливы зафиксированы на некоторых автодорогах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Кировском, Дальнереченском, Кавалеровском и Ольгинском районах. Проезд там не ограничен, но оперативные службы бдительно следят за ситуацией.

«Были переливы и в Шкотовском районе, на данный момент они уже устранены дорожными службами, проезд восстановлен в полной мере», – рассказали в министерстве ГО и ЧС.

Сегодня в Приморском крае сохраняется дождливая погода, на реках края продолжается период повышенной водности. По данным пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, в ближайшие сутки, в связи с интенсивными дождями, на реках южной половины края, восточного побережья и центральных районов ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,6-1,2 м, на отдельных участках рек с резким характером развития, выходом воды из берегов, подтоплением близко расположенных к рекам территорий, пониженных хозяйственных объектов.

В среднем и нижнем течении рек центральных, западных районов продолжится процесс прохождения дождевого паводка, с наложение волн подъема уровня воды на 0,2-0,7 м. Ожидается увеличение и продолжительность глубины затопления пойменных участков на реках центральных и западных районов края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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