Еще 188 летальных случаев COVID-19: данные на 27 июня

За последние суткив России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6852 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2058 (30,0%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 627646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев. За весь период по России умерло 8 969 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9200 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 393 352.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 162 жителя Приморского края, заболели – 83. Всего заболевших коронавирусом в Приморье с начала эпидемии – 4063 человека, темп прироста снизился и составил 2,1%.

«За минувшие сутки заболевшие выявлены во Владивостоке – 63 человека, в Находке – 12, в Артеме – пять, в Шкотовском районе – два, в Надеждинском – один», – уточнила главный санитарный врач края.

Выздоровели за сутки 162 человека, общее количество победивших болезнь – 2636. Продолжают лечение более 1300 человек, из них 40 человек находятся в тяжелом состоянии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]