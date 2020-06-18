Последние данные по COVID-19 в России вселяют оптимизм

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России продолжает снижаться. За последние сутки в России подтверждено 4 892 новых случаев в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1279 (26,1%) без клинических проявлений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 927 745 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 55 летальных случаев. За весь период по России умерло 15 740 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 133 человека. За весь период - 736101.

В Приморье подтвержден COVID-19 у 8438 человек. 6721 приморцев выздоровели за весь период эпидемии. Еще один приморец скончаллся от коронавируса за минувшие сутки, всегов крае в 98 летальных случаев от COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]